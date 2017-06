BerlinFast ein Jahr ist das Brexit-Votum Großbritanniens her. Damals war Europa geschockt. Der EU-Austritt Großbritanniens sendete ein verheerendes politisches Signal in alle Welt. Und auch wirtschaftlich, so die Befürchtung, könnte der Brexit zu seinem Desaster werden. Wenn Großbritannien nicht mehr Teil des EU-Binnenmarktes ist, würde darunter die ohnehin schwache Wirtschaft in Europa darunter stark leiden.

Eine Studie des Münchener ifo-Instituts im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums kommt nun zu einem anderen Schluss. Demnach wird der Austritt Großbritanniens aus der EU für die deutsche und europäische Wirtschaft kaum Folgen haben – selbst im Falle eines „harten Brexit“ nicht. Umso mehr leiden wird dafür die britische Wirtschaft.