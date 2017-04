DüsseldorfLaut einer Studie der Universität Würzburg vertrauen die Deutschen den Medien so sehr wie seit Jahren nicht mehr. In einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der EU-Kommission, die von der Universität Würzburg ausgewertet wurde, antworteten 55,7 Prozent der Befragten, dass sie der Presse vertrauen. Das ist der höchste Wert seit dem Jahr 2000, in dem die Daten zum ersten Mal erhoben wurden. Der Befragungszeitraum war im November 2016.

Studienleiter Kim Otto sagte dem Handelsblatt, die gestiegenen Werte hätten mit Diskussionen über die Pressefreiheit in der Türkei, über Donald Trumps Umgang mit Journalisten und über Fake-News zu tun: Die Debatten zeigten den Bürgern, wie wichtig Journalisten für die Demokratie sind: „Sie überprüfen die Fakten und liefern damit valide Informationen für den öffentlichen Diskurs. Sie üben Kritik an der Regierung und kontrollieren sie“, sagte Otto. „Das scheint dem Präsidenten der USA sowie dem türkischen Staatspräsidenten nicht zu gefallen. Es ist aber eine wichtige Funktion der Journalisten, und die Bürger nehmen gerade das durch aktuelle öffentliche Diskussionen wahr.“