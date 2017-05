Der Rückzug von Erwin Sellering aus der Politik zieht weitere Personalien nach sich. Als seine Nachfolgerin in den Ämtern als Ministerpräsident Mecklenburg-Vorpommern und SPD-Landesvorsitzender schlug er Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig vor. Schwesig war bis Ende 2013 Sozialministerin in Mecklenburg-Vorpommern und Landtagsabgeordnete. Sie hat kein Bundestagsmandat. Gewählt werden muss Schwesig vom Landtag in Schwerin, der von einer Großen Koalition dominiert wird.

Nachfolgerin Schwesigs im Familienministerium soll Katarina Barley werden, berichten mehrere Medien. Sie ist bislang SPD-Generalsekretärin. Ende 2015 hatte sie das Amt von Yasmin Fahimi übernommen, deren Verhältnis mit dem damaligen Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel als angeschlagen galt. Auch Barley wirkte oft glücklos. Als Ministerin muss Barley von der Bundeskanzlerin nominiert werden, de facto hat die SPD aber das Recht, die ihr zustehenden Ministerposten nach eigenen Vorstellungen zu besetzen.