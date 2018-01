Zum 400. Mal demonstrieren Bürger am 15.01.2018 gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21. Die Eröffnung soll nun weiter nach hinten verschoben werden und mehrere Hundert Millionen Euro mehr kosten.

BerlinDas Bahnprojekt Stuttgart 21 könnte noch später fertig werden als zuletzt geplant und am Ende 8,2 Milliarden Euro kosten. Entsprechende Informationen von „Spiegel Online“ wurden am Donnerstag im Umfeld des Aufsichtsrats bestätigt. Demnach könnte der Vorstand dem Gremium am Freitag vorschlagen, den Bahnhof statt im Jahr 2021 erst 2025 zu eröffnen. Erst im November war bekannt geworden, dass die Kosten für den unterirdischen Durchgangsbahnhof und Anschlussstrecken um 1,2 Milliarden Euro auf 7,6 Milliarden Euro steigen.