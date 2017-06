Ab 2018 soll es in Stuttgart für Dieselautos Fahrverbote geben – allerdings primär wegen einer überhöhten Feinstaubbelastung. In Stein gemeißelt sei das ganze allerdings noch nicht, ließ der grüne Ministerpräsident Baden-Württembergs, Winfried Kretschmann, wissen. Können die Dieselmotoren angemessen nachgerüstet werden, sei ein solches Verbot schließlich nicht notwendig.

Münchens Oberbürgermeister bringt Diesel-Fahrverbot ins Gespräch

Ganz konkret wegen zu hoher Abgas-Messungen zeigte sich nun in dieser Woche Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) in einem Gespräch mit der „Süddeutschen Zeitung“: "So sehr ich mich freuen würde, wenn es ohne solche Verbote ginge, so wenig sehe ich, wie wir künftig weiter ohne Sperrungen auskommen werden", zitiert ihn die Zeitung. Auf vielen Straßen in der bayerischen Landeshauptstadt hätten die Abgas-Messungen erschreckende Ergebnisse gezeigt.