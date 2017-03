Berlin/KarlsruheSieben Überlebende aus Foltergefängnissen in Syrien haben beim Generalbundesanwalt Strafanzeige gegen sechs Geheimdienstchefs und weitere Tatverdächtige der Regierung von Präsident Baschar al-Assad gestellt. Da es sich um Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit handele, könne gegen die mutmaßlichen Täter auch in Deutschland ermittelt werden, sagte Wolfgang Kaleck vom European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR). Er hat die Anzeige mit den Betroffenen und zwei syrischen Menschenrechtsanwälten formuliert.

Sie wollen erreichen, dass die Bundesanwaltschaft Ermittlungen gegen die Architekten des staatlichen Folter-Systems einleitet und in einer nächsten Stufe Haftbefehle erlassen werden. Außerdem könnten die Ermittlungsergebnisse eines Tages vor einem möglichen Syrien-Tribunal genutzt werden, hieß es.