BerlinDieter Kempf, seit Anfang des Jahres Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), nutzte seine Eröffnungsrede im Konzerthaus am Gendarmenmarkt in Berlin-Mitte am Dienstagmorgen, um der Bundesregierung seine Kernforderungen mit auf den Weg zu geben. Sie fokussierten sich auf drei Bereiche: Steuern, Energie und Digitalisierung.

Bundeskanzlerin Angela Merkel, die im Anschluss an Kempf ans Rednerpult schritt, hatte auf alle Forderungen Antworten, die die versammelten Managerinnen und Manager aus ganz Deutschland zufriedengestellt haben dürfte. Sie werde versuchen, gemeinsam mit Frankreich eine Harmonisierung der Bemessungsgrundlagen bei der Unternehmensbesteuerung zu erreichen, stellte sie in Aussicht. Merkel sieht darin ein Vehikel, sich einem drohenden Dumping bei der Unternehmensbesteuerung entgegen zu stellen. Sowohl Großbritanniens Premierministerin Theresa May als auch US-Präsident Donald Trump, hatten angekündigt, die Unternehmensteuern senken zu wollen.