Für Konflikte, wenn etwa der Vorgesetzte Arbeitnehmer-Wünsche aus betrieblichen Belangen ablehnt, gibt es einen genau festgelegten Eskalationsmechanismus. Bei dem wird auch der Betriebsrat einbezogen. Sabbaticals bis zu zwei Jahren sind möglich. Dazu können die Mitarbeiter vorher Stunden auf einem Zeitkonto ansparen.

„Wir wollen ein Arbeitsumfeld schaffen, das größtmögliche Arbeitszeitsouveränität der Mitarbeiter mit größtmöglicher Flexibilität auf Unternehmensseite verbindet“, sagt Maassen. Was übersetzt so viel heißt wie: Es gibt bei Trumpf ein Geben und Nehmen.

Rechnerisch ist seit 2016 nicht mehr die Woche, sondern das Jahr die „Verrechnungseinheit“ für die Arbeitszeit. Innerhalb eines Geschäftsjahres können Führungskraft und Mitarbeiter die Arbeitszeit abhängig von der Auftragslage ungleichmäßig verteilen. Der Korridor liegt zwischen minus 100 und plus 200 Stunden. Wenn die Auftragsbücher überquellen, müssen die Beschäftigten ihre Arbeitszeitkonten auch schon mal bis zu 200 Stunden aufblähen. Und sie leeren, wenn die Geschäfte ruhiger laufen. Es kann also passieren, dass jemand, der seine Arbeitszeit eigentlich heruntergefahren hat, konjunkturbedingt und temporär mehr arbeiten muss.