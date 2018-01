„Wir haben uns in den vergangenen Tarifrunden ziemlich zurückgehalten. Das wird diesmal nicht der Fall sein. Wir verlangen ein klares – und reales – Gehaltsplus“, kündigte der DBB-Vorsitzende Ulrich Silberbach im Interview mit der WirtschaftsWoche an. Der DBB vertritt neben 900.000 Beamten auch knapp 400.000 Tarifbeschäftigte. Bei der vergangenen Tarifrunde 2016 hatte es ein Gehaltsplus von knapp fünf Prozent auf zwei Jahre gegeben.

Nach der Metallindustrie steht nun auch dem öffentlichen Dienst eine konfliktreiche Tarifrunde bevor. Am 8. Februar wollen die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Beamtenbund (DBB) ihre Forderungen in den anstehenden Verhandlungen mit Bund und Kommunen bekannt geben – und für Bescheidenheit sehen die Arbeitnehmervertreter keinen Anlass.

Ulrich Silberbach, der neue Vorsitzende des Deutschen Beamtenbunds, fordert in der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes mehr Geld und eine Arbeitszeitverkürzung für die Staatsdiener.

Diesmal aber will die Gewerkschaft mehr: „Wir fordern, dass die Wochenarbeitszeit der Beamten so schnell wie möglich auf 39 Stunden abgesenkt wird, also auf das Niveau der Tarifbeschäftigten. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit“, sagte Silberbach der WirtschaftsWoche. Sein Verband werde daher bei den Gesprächen mit de Maizière „das Thema Arbeitszeitverkürzung auf die Agenda setzen“.

Derzeit beträgt die Regelarbeitszeit für Beamte 41 Stunden. Einen Deal, bei dem bei einer Arbeitszeitverkürzung im Gegenzug nur ein Teil der Tariferhöhung auf den Beamtensold übertragen wird, lehnt der DBB-Vorsitzende ab.

Die Tarifverhandlungen beginnen am 26. Februar.