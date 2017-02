Bild vergrößern Erste Berliner Polizisten bekommen probeweise Elektroschockwaffen für ihren täglichen Dienst. dpa Bild:

Erst vor wenigen Tagen haben Berliner Beamte einen verwirrten Angreifer erschossen. Ob in solchen Fällen Elektroschockwaffen die bessere Alternative sind, will die Polizei in der Hauptstadt jetzt testen.