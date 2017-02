HamburgJan Böhmermann (35) darf große Teile seines Gedichtes „Schmähkritik“ weiterhin nicht veröffentlichen. Das Hamburger Landgericht gab am Freitag einer Klage des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan (62) damit in Teilen statt. Außerdem verurteilte das Gericht Böhmermann zur Zahlung von 1973,90 Euro an Erdogan.