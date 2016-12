Jeder dieser Anschläge in diesem Jahr war so unfassbar schrecklich, dass den Opfern Hohn spricht, wer einfach alles zusammenwirft. Und doch gibt es eine Gemeinsamkeit, neben dem grenzenlosen Horror, den die Taten verbreiteten. Es gilt sie zu beachten, weil sie womöglich den Kampf benennt, den die Gesellschaften des Westens in den nächsten Monaten, neben Herausforderungen, die ohnehin schon auf sie warten, auch zu kämpfen haben.

Um diese Herausforderung zu erkennen, muss man zeitlich etwas zurücktreten. Der klassische Terrorismus, dessen sich Sozialrevolutionäre und Nationalisten schon im 19. Jahrhundert bedienten, zeichnete sich dadurch aus, dass er gegen herausgehobene Personen oder Symbole vorging und die Massen zum Mitmachen, zumindest aber zur Unterstützung auffordern wollte, indem er Schrecken verbreitete. Dieses Musters bedienten sich auch lange die Terroristen der Neuzeit: Man attackierte das New Yorker World-Trade-Center als Symbol des westlichen Kapitalismus oder amerikanische Soldaten im Jemen als Symbole westlichen Weltmachtanspruchs. Irgendwann in den vergangenen Jahren aber änderte sich das.

Statt weiter durchaus durch den Staat zu schützende Symbole des Systems zu attackieren, wechselten die Terroristen zu einer Strategie des Es-kann-jeden-und-überall-Treffens. Bomben explodierten fortan in arabischen Straßenzügen, auf afrikanischen Märkten, in belgischen U-Bahnen. Dann fuhren Lastkraftwagen in Menschenmengen in Nizza und Berlin. Der Schrecken wird maximiert, indem die Waffen zu seiner Verbreitung banaler werden. Damit einher ging eine Umkehr in der Motivlage der Terroristen: Sie wollen nicht mehr die Massen hinter sich scharen, um mit ihrer Hilfe das System zu verändern; sie wollen die Errungenschaften staatlicher Zivilisation, wie sie sich mehr oder weniger überall in der Welt durchgesetzt haben, vernichten.

Die Täter gehen sehr ökonomisch vor

In der Debatte um die latente Terrorgefahr, der die moderne Gesellschaft ausgesetzt ist, gibt es ein Missverständnis. Demnach wollten „islamistische Terroristen“ auslöschen, was wir als „westliche Wertegemeinschaft“ verstehen. Das aber kann schon statistisch gar nicht stimmen: Im so genannten Westen starben dieses Jahr deutlich weniger Menschen durch Terroranschläge als in der islamischen Welt.