Das aber ist nicht ganz einfach zu lösen. „Terroristen sind Fallensteller“, schrieb eben jener Münkler, „und der Staat geht umso häufiger in die gestellte Falle, je schneller er sich provozieren lässt und blindwütig reagiert." Terrorbekämpfer seien gut beraten, wenn ihre Gegenmaßnahmen in Ruhe und bedacht erfolgten.

Die Frage ist, wie sich das in Gemengelagen wie jener nach Berlin umsetzen lässt. Die „kluge, langfristig angelegte und nachvollziehbare Gegenstrategie“, die viele „Experten“ nun fordern, ist so eine Sache, wenn gleichzeitig der Bilderstrom vom Ort des Grauens nicht abreißt.

Hundertprozentige Sicherheit kann es nicht geben - so banal, so wahr. Doch tut die Polizei wirklich alles Nötige, um Anschläge zu verhindern?

Das UBS-International Center of Economics in Society, der Thinktank der Schweizer Großbank, lud vor einiger Zeit Ökonomen nach Zürich, um zu diskutieren, ob sich auf diese Bedrohung nicht eine ökonomische Antwort finden lasse. Und in der Tat argumentierte vor allem der Friedensnobelpreisträger und langjährige Chef der Internationalen Atomenergieagentur Mohammed el-Baradei genau dafür. „Jungen Leuten in Nahost und Afrika fehlt die wirtschaftliche Perspektive“ und den „neuen“ Attentätern aus Europas Vorstädten gehe es ähnlich.

Je mehr Schrecken, desto höher der Nutzen

Aber stimmt das wirklich? Francois Heisborug, ein Konfliktforscher aus London, hielt sofort dagegen: Die meisten Attentäter, zumindest mit Anschlagszielen im Westen, seien meist besser gebildet und ökonomisch alles andere als abgehängt. Deswegen, waren sich die Ökonomen einig: Es gehe Tätern vor allem darum, Angst zu sähen und staatliche Institutionen zu unbedachten Gegenreaktionen zu reizen, die langfristig ihre eigene Basis unterminierten.

Ökonomisch motiviert seien Attentäter lediglich insofern, als dass sie die Aufmerksamkeitskurven, die ihre Taten nehmen werden, von vornherein minutiös berechneten und nach dem Motto handelten: je mehr Schrecken, desto höher der Nutzen. Ein Weihnachtsmarkt in Berlin vier Tage vor Heiligabend ist in dieser perversen Ökonomik ein rentables Ziel.