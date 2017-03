Nach dem Terroralarm und der Schließung eines Einkaufszentrums am Samstag in Essen können die Geschäfte des Landenkomplexes nun wieder uneingeschränkt öffnen. „Wir sind alle wieder im Dienst“, sagte die Managerin des Centers „Limbecker Platz“, Alexandra Wagner, am Montagmorgen. Sie geht davon aus, dass die Läden zu den üblichen Zeiten öffnen. Es habe keine Meldungen an das Center-Management gegeben, dass Läden über die Sicherheitsmaßnahme von Samstag hinaus geschlossen bleiben. Das Shoppingcenter ist eines der größten in deutschen Innenstädten.

„Das Leben geht weiter“, erklärte die Managerin. Für die Komplettschließung des Centers am Samstag hätten die betroffenen Geschäftsleute am Wochenende Verständnis geäußert: „Wir haben am Samstag großes Verständnis von den Mietern erfahren.“