Nach dem Terroralarm und der Schließung eines Einkaufszentrums am Samstag in Essen arbeiten die Behörden mit Hochdruck an der Aufklärung der Hintergründe. Die Geschäfte in dem Komplex können am Montag aber wieder öffnen. Es gebe keine Hinweise mehr auf eine Gefahrensituation, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Einer von zwei zunächst Festgenommenen wurde auch am Tag danach weiter vernommen.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte nach Angaben von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) von einem möglichen Anschlag im Einkaufszentrum „Limbecker Platz“ erfahren und die Polizei informiert. Die ordnete am frühen Samstagmorgen an, das mehrgeschossige Shoppingcenter in der Innenstadt den ganzen Tag geschlossen zu lassen. Mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten riegelten den Gebäudekomplex ab. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ging es um einen konkret für Samstag terminierten Anschlag einer ganzen Tätergruppe.