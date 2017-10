KielEinsatzkräfte haben in Schleswig-Holstein einen möglichen islamistischen Gefährder festgenommen. Das Innenministerium habe vor der Festnahme am Mittwoch eine Abschiebungsanordnung gegen den Mann erlassen, sagte Staatssekretär Torsten Geerdts (CDU) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. „Dieser befindet sich in Haft.“ Zu den näheren Umständen könne er mit Rücksicht auf das laufende Verfahren derzeit keine Angaben machen.