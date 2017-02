WiesbadenDer am Mittwoch in Frankfurt festgenommene 36-jährige Tunesier saß bereits wegen schwerwiegenden Terrorverdachts in Auslieferungshaft, musste nach Darstellung der Staatsanwaltschaft aber wegen mangelnder Kooperation der tunesischen Behörden wieder freigelassen werden. Gegen den Mann habe ein Haftbefehl der tunesischen Behörden wegen Beteiligung an dem Überfall auf das Bardo-Museum in Tunis mit 21 Todesopfern sowie wegen eines weiteren Anschlags vorgelegen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Mittwoch mit. Die tunesischen Behörden hätten den Mann seit dem 03. Juni 2016 mit Haftbefehl gesucht.

Der 36-Jährige soll an der Planung und Umsetzung des Anschlags auf das Bardo-Museum beteiligt gewesen sein. Neben dem Anschlag auf das Nationalmuseum in Tunis soll er auch am Überfall Dutzender Angehöriger der Extremistengruppe Islamischer Staat auf die Stadt Ben Gardane beteiligt gewesen sein. Dabei starben mindestens 53 Menschen.