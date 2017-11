Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat sich für ein schärferes Vorgehen bei Cyber-Attacken starkgemacht. Bei der Abwehr unmittelbar bevorstehender Angriffe oder zur Verhütung weiterer Schäden bei laufenden Attacken halte er aktive Gegenmaßnahmen für richtig, sagte der Minister am Mittwoch in Berlin.

Die alte Regierung sei der Auffassung gewesen, „dass eine solche Fähigkeit für ein Land in unserer Größe geboten ist, was übrigens all unsere europäische Partner auch so sehen“. Die Entscheidung darüber sei aber der neuen Regierung überlassen worden.