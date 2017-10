WirtschaftsWoche: Herr Druyen, der Internationale Währungsfonds warnt, dass in den Industrieländern immer mehr Superreiche die Gesellschaft materiell spalten. Wer sind Deutschlands Superreiche? Herr Thomas Druyen: Man muss zunächst mal festhalten, dass im gesamten Forschungsbereich in Deutschland Superreiche völlig unterrepräsentiert sind. Alle anderen Milieus werden analysiert. Es gibt kaum statistischen Daten in Deutschland, die in den Bereich der Multimillionäre und Milliardäre gehen. Insofern haben wir eine Situation, die es in keiner anderen Wissenschaft gibt: Der Gegenstand, über den Reichtumsforschung betrieben und Aussagen gemacht werden, steht nicht zur Verfügung.

Auf was fußen dann die ganzen Aussagen über Vermögenskonzentration? Das ist paradox: Die Schwelle, die Forscher überschreiten können, verrutscht zwar auf der Vermögensskale immer weiter nach oben. Aber es ist ein unfassbarer Aufwand. Und es bleibt dabei: Sobald die Reichen von statistischen Zusammenfassungen hören, sind sie reserviert. Sie haben Angst, dass aus statistischer Aufarbeitung in der Öffentlichkeit sofort moralische Empörung wird.

Die berühmten 0,1 Prozent?

Alle Zahlenmodelle sind subjektiv, weil alle, die sich in diesem Feld umtreiben, unter Vermögen etwas anderes verstehen. Die einen nehmen Kunst und Immobilien dazu, andere nicht, zum Beispiel. Es ist also eine extrem schwierige Gemengelage. Wir glauben: Es sind etwa 150000 Familien weltweit. Jetzt wäre es ja fantastisch, wenn man mit den Familien sprechen und auch die sie umgebenden Netzwerke analysieren könnte. Das ist aber ein unfassbar kompliziertes Unterfangen.

Und scheint gerade in Deutschland besonders schwierig. In kaum einem Industrieland weiß man weniger über die Vermögens- und Einkommenselite.

Verschwiegenheit und Diskretion sind in Deutschland in dieser Klientel stark verinnerlichte Tugenden, wenn es um private Vermögensverhältnisse geht.

Weil in Deutschland der ganz überwiegende Teil der Vermögenselite Familienunternehmer sind, die per se Verschwiegenheit gelernt haben?

Das ist der psychologische Hintergrund. Es gibt auch einen historischen: Nach Bismarck wurde die Sozialproblematik in Deutschland auf den Staat verlagert. Deswegen ist es eine routinierte Überzeugung, dass man mit Zahlung seiner Steuern und einer freiwilligen Philanthropie der Plicht und der Kür genüge getan hat. Das ist auch der Knackpunkt, wenn es um Reichendiskussionen geht: Die unterschiedlichen Bewertungen gehen von ganz anderen Beurteilungen aus.