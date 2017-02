WirtschaftsWoche Online: Herr Oppermann, hat die heutige Generation von Managern und CEOs das Gefühl für Anstand und das richtige Maß verloren?

Herr Thomas Oppermann: Ja, das scheint so zu sein. Vor allem wenn Gewinne sinken und Beschäftigte entlassen werden, sorgt es bei vielen für Unverständnis, wenn variable Vergütungen, Boni und Pensionszusagen weiter in Millionenhöhe gezahlt werden. Ich will keine Neiddebatte schüren, sondern an Maß und Mitte appellieren. Zu Zeiten des Wirtschaftswunders hatten wir auch erfolgreiche und starke Manager – die haben allerdings nur das 15- bis 20-fache des durchschnittlichen Facharbeiters verdient. Warum heute den Vorständen das 50-bis 100-fache bezahlt wird, ist für mich nur schwer nachvollziehbar. Ich kann nicht erkennen, dass die Leistung der Manager im Vergleich zu Facharbeitern exponentiell so gestiegen ist. Wenn Topmanager sich selbst im Übermaß die Taschen füllen, entspricht das nicht der Führungsverantwortung und Vorbildfunktion, die sie haben sollten.

Die SPD-Bundestagsfraktion hat im Januar einen Antrag zur Regulierung von Managergehältern vorgestellt. Steht Ihre Forderung nach einem Maximalverhältnis von Vorstandsvergütung und Durchschnittsarbeitnehmer nicht im totalen Widerspruch zur Vertragsfreiheit des Grundgesetzes?

Die Vertrags- und Koalitionsfreiheit verbietet, dass wir als Gesetzgeber Löhne und Gehälter vorschreiben. Das werden wir auch nicht tun. Wir können aber die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft verpflichten, im Interesse der Transparenz ein Maximalverhältnis zwischen Vorstands- und Angestelltengehältern festzulegen. Innerhalb dieses Rahmens kann der Aufsichtsrat dann diese Gehälter beschließen. Zudem können wir begrenzen, wie hoch die steuerliche Absetzbarkeit von Vorstands- und Managergehältern ist – wir sagen: maximal 500.000 Euro pro Jahr. Auch Rentenzusagen sollen künftig über die Höchstbeiträge der gesetzlichen Rentenversicherung hinaus nicht länger steuerlich abzugsfähig sein.