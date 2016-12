++11.36 Uhr++

Führende AfD-Politiker haben sich zu einer Mahnwache vor dem Bundeskanzleramt gegen 18 Uhr am Mittwochabend angekündigt. Thüringens Landes- und Fraktionschef Björn Höcke und der stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende Alexander Gauland haben ihre Teilnahme zugesagt. Gauland hatte am Dienstag die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung für den Anschlag verantwortlich gemacht. „Es reicht!“, schrieb Höcke zu der Mahnwache auf Facebook. „Gesicht zeigen in Berlin! Den Opfern des feigen Anschlags ein würdiges Gedenken.“ Zu den Veranstaltern gehört den Angaben nach der Ideologe der Neuen Rechten, Götz Kubitschek.

++11.11 Uhr++

Nach Informationen der Mainzer „Allgemeinen Zeitung“ und des Hessischen Rundfunks fahndet die Polizei bundesweit und nicht öffentlich nach einem Verdächtigen. Im Fußraum des Führerhauses des Lkw sei eine Duldung (eine vorübergehende Aussetzung der Abschiebung von ausreisepflichtigen Ausländern) mit den Personalien gefunden worden.