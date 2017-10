BerlinIn der sächsischen CDU gibt es nach der Rücktrittsankündigung von Ministerpräsident Stanislaw Tillich Kritik am Kurs von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Hauptschuld an den massiven CDU-Verlusten in Sachsen, wo die rechte AfD bei der Bundestagswahl stärkste Partei wurde, liege in der Politik der Bundesregierung und insbesondere an deren Flüchtlingspolitik, sagte der CDU-Fraktionschef im sächsischen Landtag, Frank Kupfer, am Donnerstag im Deutschlandfunk.

„Ich habe (...) die Hoffnung, dass auch in Berlin ein Umdenken geschieht“, sagte Kupfer. Auch Merkel (CDU) „sollte zumindest in ihrer Haltung Konsequenzen ziehen.“ Einfach alles zu verteidigen und zu sagen, sie habe alles richtig gemacht, sei nicht das, was der Wähler erwarte.