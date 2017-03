Herr Krieger, was bedeutet der Terroranschlag in London für den Wahlkampf in Deutschland? Er wird vor allem den Konservativen und Rechtspopulisten nutzen. Zuletzt ging es in der öffentlichen Debatte vor allem um Trump und Erdogan. Die Themen Terrorismus, Flüchtlinge und Sicherheit waren nicht so präsent. Nach den Attacken in Berlin hatte man das noch ganz anders erwartet. Jetzt wird sich die öffentliche Meinung wieder drehen, jetzt wird wieder viel über Sicherheit und Terror gestritten werden.

Tim Krieger ist Verhaltensökonom an der Universität Freiburg. Er beschäftigt sich unter anderem mit den Ursachen und Wirkungen transnationaler Konflikte, Gewalt und Kriminalität. In einem Blogbeitrag hat er kürzlich acht Thesen zur Antiterrorpolitik im Bundestagswahlkampf 2017 aufgestellt. Für eine detaillierte Ansicht bitte auf die Grafik klicken.

Und Martin Schulz? Er kann beim Thema Sicherheit eigentlich nur verlieren. Schulz hat bislang vor allem über soziale Gerechtigkeit geredet. Wofür er in der Sicherheitspolitik steht, weiß keiner. Wenn er jetzt schärfere Gesetzte oder mehr Polizei fordert, passt das nicht zu seinem Image und wirkt unglaubwürdig. Gar nichts sagen geht aber auch nicht. Im Zweifel wenden sich die Wähler in solchen Situationen wieder den klassischen Sicherheitsparteien zu.

„Der Anschlag auf das Westminster-Parlament ist eine klare Mahnung, dass niemand vor Terroranschlägen gefeit ist (...) Wir stehen vor einem eindeutigen Beweis, dass in dieser globalisierten Welt weder eine Insellage noch die Isolation zusätzlichen Schutz vor Terror bieten. Großbritannien macht zur Zeit einen komplexen und in verschiedener Hinsicht auch traumatischen Prozess der Neubestimmung durch, der sowohl die nationale Identität als auch die internationalen Allianzen betrifft. Der Schock des Terrorismus sollte uns nun alle daran erinnern, dass ungeachtet aller Differenzen in Bezug auf den Brexit, die sehr tiefgreifend und nicht leicht zu überwinden sind, wir einen einzigen Raum der Freiheit, des Wohlstands und der Sicherheit teilen und wir alle die Pflicht haben, diesen zu bewahren.“

„Das Herz von London ist verwundet. In den vergangenen zwei Jahren haben sich die Kriegsakte nach dem Muster des fundamentalistischen Islams vermehrt, die wir nicht sehen wollten. (...) Wir haben versucht, nicht darüber nachzudenken, die Besorgtheit davonzujagen, wir wollten nicht Gefangene der Angst werden. Aber das Attentat von London erinnert uns daran, dass unsere Hoffnungen hohl sind. Dass die Attacken weitergehen, dass der Fluss des Blutes nicht auszudörren ist. (...) Wir laufen Gefahr, uns an den Terror zu gewöhnen und ihn als Teil unseres Lebens zu begreifen, der dazu gehört und nicht ausgemerzt werden kann. (...) Mit London aber, das am Parlament getroffen wurde, ist es noch schwieriger, so zu tun, als wäre nichts gewesen, und als würde man nicht merken, dass dieser einseitige Krieg, ausgelöst durch den religiösen Fanatismus, niemals enden wird. Es ist ein unterschwelliger Krieg, der nicht aufhören wird, Trauer und Schrecken zu sähen.“

Auch wenn die Koalition Daech (anderer Name für Islamischer Staat) zurückweichen lässt, wird sie rissig. Weder Mossul noch Rakka sind bisher gefallen. In Gedanken sind die regionalen Mächte bereits mit der Aufteilung der Ruinen beschäftigt.“

„Wir wissen noch nicht, was den Täter von London bewegt hat. Möglicherweise war er Mitglied einer Terrororganisation. Oder es war jemand, der sich radikalisiert hat. Oder ein Mensch, der durchgedreht ist. In jedem Fall war es ein Terrorakt - im ursprünglichen Wortsinn, Angst zu verbreiten. (...) Es gibt kein schnelles und wirksames Rezept dagegen. Vielleicht würde es für den Anfang genügen, wenn man aufhören würde, den Populismus als Symbol für alles Böse zu brandmarken. Sicherlich ist Hysterie eine irrationale, unheilvolle und gefährliche Sache. Doch sie wird weniger von den Populisten, als vielmehr von Gefahren wie dieser ausgelöst, die immer bedrohlicher werden.“

„Westminister Palace, das Herz der britischen Demokratie, ist angegriffen worden. Nicht mit einer ausgeklügelten Cyberoperation, sondern mit den plumpesten Waffen: einem rasenden Auto, das von einem Mann mit einem Messer gesteuert wurde. Die Spur der Toten und Verletzten reichte von der Westminster Bridge bis zu den Toren des Parlaments - als ein Zeichen, wie sehr die Kriege der Welt heutzutage unsere Art zu leben beeinträchtigen. (...) Obwohl man erst wenig über den Hintergrund des Angriffs in Westminister weiß, ist klar, dass er Merkmale der Aktion eines „einsamen Wolfs“ aufweist, wozu die zahlreichen Propagandakanäle der Terrororganisation IS ständig auffordern. Am Tag der Bastille im vergangen Jahr hat ein Lastwagenfahrer in Nizza 86 Menschen getötet. Einige Monate später wurde in Berlin ein gestohlener Lkw in einen Weihnachtsmarkt gesteuert, wobei 12 Menschen getötet und 56 weitere verletzt wurden. Das Niederwalzen von Unschuldigen hatte gestern zwar ein geringeres Ausmaß, aber die Absicht war klar: Ein nationales Symbol sollte getroffen werden, um Verachtung für demokratische Traditionen zu zeigen.“

„Das direkte Ziel dieses Angriffs vor dem Parlament war das Herz der britischen Demokratie. Vielleicht war sogar beabsichtigt, die Premierministerin persönlich zu treffen. Der Tag mit der Fragestunde der Premierministerin im Unterhaus ist der einzige, an dem ihr öffentliches Auftreten allen lange bekannt ist. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass dieser Angriff - ähnlich wie jener in Berlin kurz vor Weihnachten - einfach ein Versuch war, ein europäisches Machtzentrum zu treffen. (...) Dieser neue Angriff war lange erwartet worden. Er ist kein Akt des Krieges. Wir dürfen nicht zulassen, dass er uns auseinandertreibt. Das Ziel des Terrors ist es, Hass und Spaltung zu verbreiten. Der erste Schutz davor muss unsere Solidarität sein.“

Wie immer besteht die richtige Reaktion auf Terroranschläge darin, zuerst an die Opfer zu denken, die dabei getötet oder verletzt wurden, zu trauern und all jene zu unterstützen, die von dieser sinnlosen Gewalt getroffen wurden. Doch mehr noch als das müssen wir als Gesellschaft mit dem normalen Leben weitermachen, einander Stärke geben und vereint gegen Extremismus in allen seinen Formen vorgehen.“

„In den vergangenen Monaten ist die Rhetorik der religiösen und ethnischen Spaltung weltweit lauter geworden - angesichts der jüngsten Verluste der IS-Terrormiliz auf dem Schlachtfeld ist das vielleicht paradox. Die Bemerkungen von US-Präsident Trump über Muslime und sein Versuch, einen Einreisestopp gegen sie zu verhängen, haben die Spannungen verschärft. Der diplomatische Streit der Türkei mit Deutschland und den Niederlanden führte dahin, dass der türkische Präsident Erdogan von einem „heiligen Krieg“ in Europa redet. Hass facht Terrorismus an, doch er wird auch in wachsendem Maße zu einer politischen Währung. Diese jüngste Gräueltat darf nicht zur Rechtfertigung weiterer rhetorischer Exzesse dienen.

Kann er gar nichts tun?

Schulz könnte vielleicht das Thema Prävention und Integration besetzen und argumentieren, dass sich Terroranschläge dadurch viel nachhaltiger verhindern lassen. Das wäre sinnvoll und glaubwürdig. Ob die Wähler das goutieren würden, ist eine andere Frage.

Es ist noch ein halbes Jahr bis zur Bundestagswahl. Was würde passieren, wenn es bis dahin einen Terroranschlag in Deutschland gäbe?

Wir würden einen massiven und scharfen Wahlkampf über Sicherheitsthemen erleben – und zwar über alle Parteien hinweg. Nach den Anschlägen in Berlin gab es dafür schon einen Vorgeschmack. Da standen bei der Urwahl der Grünen Politiker auf der Bühne und haben über verschärfte Sicherheitspolitik geredet. Das waren Leute, die wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben noch nie so geredet hatten. Aber in der Situation spürten sie den Druck, es so machen zu müssen. Wenn es bis zur Wahl im September einen Anschlag in Deutschland gibt, werden sich die Parteien mit schärferen Sicherheitspolitiken überbieten – bis hin zur Linkspartei.

Bringen die Forderungen nach härterer Sicherheitspolitik etwas?

Es spricht auf jeden Fall den Wähler an – und das ist im Wahlkampf das Entscheidende. Die Frage ist aber: Werden all die Forderungen denn auch umgesetzt? Ich glaube: Bis zur Wahl wird da in Deutschland wenig passieren.