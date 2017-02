In Schäubles Verantwortungsbereich soll künftig die "Zentralstelle für Finanzstransaktionsuntersuchungen" liegen. Der Minister will diese Anlaufstelle für Verdachtsmeldungen personell und in den Kompetenzen ausbauen und stärken. Das neue Transparenzregister soll Informationen über Beteiligungen und über die Hintermänner von Firmen und anderen firmenähnlichen Konstruktionen enthalten. Abrufen können diese Informationen vor allem Behörden, wie etwa Strafverfolgung- oder Steuerbehörden, sowie "jeder, der der registerführenden Stelle darlegt, dass er ein berechtigtes Interesse an der Einsichtnahme hat", wie es im Gesetzentwurf heißt. Was ein solches berechtigtes Interesse genau ist, wird nicht definiert. Auf Antrag der wirtschaftlichen Berechtigten einer Firma kann die Einsicht aber ganz oder teilweise beschränkt werden, wenn "schutzwürdige Interessen" das gebieten.