Straßburg/LudwigshafenDer große Politiker und Europäer wird verabschiedet. Die aufwendige Zeremonie wird einen ganzen Tag dauern. Los ging es bereits um 6.45 Uhr – den Sarg bewegen Träger, Auto, Hubschrauber und Schiff. Es ging von Ludwigshafen nach Straßburg zum Europäischen Parlament, wo Kohls Sarg im Parlament aufgebahrt wurde.

Dann geht es via Hubschrauber wieder zurück nach Ludwigshafen am Rhein, dort wird der Sarg in Begleitung einer Totenwache an Bord der MS Mainz getragen. Es geht via Schiff bis nach Speyer, wo bei Ankunft für 16.30 Uhr auch die „Anteilnahme der Bevölkerung“ eingeplant ist. Dann wird der Sarg in den Dom zu Speyer getragen, wo Helmut Kohl mit einer katholische Zeremonie und einem Großen militärischen Ehrengeleit gewürdigt wird. Die abschließende Beisetzung ist um 20.30 Uhr geplant. Unsere Reporterin Anna Gauto ist vor Ort.