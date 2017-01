Etwa 40 zumeist hochrangige türkische Nato-Soldaten haben Medienberichten zufolge Asyl in Deutschland beantragt. Es handele sich um Militärangehörige, die in Nato-Einrichtungen in Deutschland tätig gewesen, aber nach dem Putschversuch in der Türkei suspendiert worden seien, berichteten das Nachrichtenmagazin "Spiegel" und das ARD-Magazin "Report Mainz". Sie befürchteten, bei einer Rückkehr in die Türkei verhaftet oder womöglich gefoltert zu werden.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sowie das Bundesinnenministerium erklärten dem Bericht zufolge, der Fall werde behandelt wie andere Asylfälle auch. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, sagte dem "Spiegel", politische Erwägungen dürften in einem Asylverfahren keine Rolle spielen.