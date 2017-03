HannoverDer stellvertretende Vorsitzende der türkischen Regierungspartei AKP, Mehmet Mehdi Eker, will am Freitag in Hannover für die umstrittene Verfassungsreform in der Türkei werben. Eker sei Gast einer Informationsveranstaltung der AKP-nahen Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD), sagte deren Generalsekretär Bülent Bilgi am Donnerstag. Bestrebungen, den Auftritt zu unterbinden, kritisierte Bilgi. Die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“, die zuerst darüber berichtet hatte, schrieb, die Stadt prüfe, wie die Versammlung untersagt werden könnte.