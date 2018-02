DresdenDie Polizei hat am Samstag in Dresden eine Kundgebung des vorbestraften Neonazis und Holocaust-Leugners Gerhard Ittner wegen Verdacht auf Volksverhetzung vorzeitig beenden lassen. Einer entsprechenden Aufforderung kam der Veranstalter nach. Teilnehmer beschimpften die Polizei. Gegen zwei Redner der Demonstration auf dem Postplatz wurden Strafverfahren eingeleitet, gab die Polizeidirektion Dresden am Abend bekannt.