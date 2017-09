Braucht es noch eines Beleges, dass es Deutschland gut geht, sehr gut, vielleicht zu gut, dieser Abend hat ihn geliefert. Bundeskanzlerin Angela Merkel und SPD-Herausforderer Martin Schulz trafen sich zum einzigen TV-Duell dieses Bundestagswahlkampfes, es sollte um die Zukunft unseres Landes gehen, die Zukunft von Deutschland.

Aber: Bis beide wirklich über Deutschland sprachen, dauerte es bis 21.13 Uhr, beinahe eine Stunde. Gewiss, zuvor ging es um die Flüchtlingskrise, um die Frage, ob überhaupt - und falls ja, wie lange - Neuankömmlinge hier bleiben dürfen, wie gut die Integration derer gelingen kann, die bleiben werden. Auch um die aktuelle und die zukünftige Immigrationspolitik ging es laufend hin und her, natürlich ebenso um den Umgang mit der Türkei und deren unberechenbarem Präsidenten und den Zusammenhalt in Europa, so ganz generell.