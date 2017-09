Die Erwartungen an das TV-Duell zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Herausforderer Martin Schulz sind hoch. Drei Wochen vor der Bundestagswahl dürfte der Auftritt am Sonntagabend vor allem auf unentschlossene Wähler zielen. Die SPD, die in den Umfragen weit hinter der Union zurückliegt, erhofft sich eine Wende. „Immer noch sind 46 Prozent der Wählerinnen und Wähler nicht entschieden“, sagte Schulz der „Bild“-Zeitung. „Deshalb glaube ich, dass man sehr wohl die Wahl noch drehen kann.“

Linken-Chef Bernd Riexinger forderte den SPD-Herausforderer auf, einer Fortsetzung der Regierung mit der Union eine klare Absage zu erteilen. „Wenn Martin Schulz noch eine Chance haben will, den Wind im Wahlkampf zu drehen, muss er im Kanzler-Duell Farbe bekennen und eine Beteiligung der SPD an einer großen Koalition definitiv ausschließen“, sagte Riexinger der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.