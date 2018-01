DüsseldorfDurchbruch, der. Der Duden gibt für die Verwendung dieses Wortes unter anderem folgende Beispiele an: Den „Durchbruch eines Zahnes“, und einen „Durchbruch durch die Wand“. Dass es kurios ist, mit diesem Wort das Ende der Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD zu vermelden, merkte am Freitagmorgen Kevin Kühnert, Bundesvorsitzender der Jusos, an.

„Beim Blinddarm wie auch in Sondierungsgesprächen: Obacht bei Durchbrüchen“, lautete der Tweet, den Kühnert um kurz vor 9 Uhr absetzte. Er macht keinen Hehl daraus, dass er einer Großen Koalition kritisch gegenüber steht: #NoGroko.