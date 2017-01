Die SPD will Wohnungskäufer künftig bei teuren Nebenkosten für Notar- und Grundbucheinträge entlasten. So sollen die bislang in Prozentsätzen an der Kaufsumme berechneten Gebühren durch Pauschalen gedeckelt werden. Das geht aus einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Entwurf für eine überarbeitete Mietpreisbremse hervor. Das Konzept, das bereits länger bestehende Forderungen von Justizminister Heiko Maas (SPD) ergänzt, soll bei der an diesem Donnerstag beginnenden Klausur der SPD-Bundestagsfraktion in Berlin beschlossen werden.

Die Union warf der SPD eine Mogelpackung vor. Die Gerichts- und Notargebühren machten bei Nebenkosten nur den geringeren Teil aus und seien zudem degressiv gestaffelt, erklärte die rechts- und verbraucherpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion, Elisabeth Winkelmeier-Becker. „Eine Pauschalgebühr wäre ein Bonusprogramm für den Kauf teurer Immobilien, ohne dass Normalverdienern geholfen würde.“ Der eigentliche Kostentreiber sei die Grunderwerbsteuer: Sie mache je nach Bundesland bis zu 6,5 Prozent des Kaufpreises aus. Hier bestehe der eigentliche Handlungsbedarf.