Bild vergrößern Die Union dürfte sich über die jüngste Insa-Umfrage freuen: Die Sozialdemokraten fallen nach nur zwei Wochen wieder hinter CDU/CSU zurück. Reuters Bild:

Der Schulz-Effekt hielt offenbar nur kurz an, die Sozialdemokraten verlieren wieder an Zustimmung in der Bevölkerung: Wäre am Sonntag Bundestagswahl, würde die Union laut einer neuen Umfrage wieder vor der SPD liegen.