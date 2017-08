Gabriel hat die Zusammenarbeit mit Tillerson stets als konstruktiv beschrieben, während er US-Präsident Donald Trump mehrfach mit teils scharfen Worten kritisiert hat. Zuletzt hatte er Trump vorgeworfen, den Nordkorea-Konflikt mit seiner Rhetorik anzuheizen und die rechtsextremistische Gewalt in Charlottesville in unzulässiger Weise zu relativieren.

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) trifft an diesem Dienstag überraschend seinen Amtskollegen Rex Tillerson in Washington, um mit ihm über aktuelle Krisen von Nordkorea bis Afghanistan zu sprechen. „Gerade weil uns momentan wichtige Themen trennen, müssen wir den Dialog mit denen suchen, die zur Kooperation bereit sind“, sagte der SPD -Politiker vor der kurzfristig angesetzten Reise.

„New Kids on the Block“: So bezeichnet Außenminister Gabriel sich und seinen US-Kollegen Tillerson. Beide sind erst seit Kurzem im Amt, verstehen sich beim ersten Treffen überraschend gut - trotz Trump.

In dem Gespräch mit Tillerson soll es nach Angaben des Auswärtigen Amts um den Nato-Einsatz in Afghanistan, den Atom-Streit mit Nordkorea, die Sanktionen gegen Russland, das Atom-Abkommen mit dem Iran und die Lage in dem von seinen Nachbarländern isolierten Golf-Emirat Katar gehen. Das Treffen wurde erst vor wenigen Tagen in einem Telefonat vereinbart. Normalerweise werden solche Reisen mehrere Wochen im Voraus geplant.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amts betonte, dass keine konkreten Entscheidungen zu erwarten seien. Es handele sich um einen „Informations- und Meinungsaustausch in einer möglichst offenen Gesprächsatmosphäre“.