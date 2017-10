BerlinIn Sachsen erlebte die CDU ein echtes Debakel. Bei der Bundestagswahl wurde die AfD mit 27,0 Prozent vor der seit der Wende regierenden CDU stärkste politische Kraft. Das Ergebnis sorgte nicht nur bei den etablierten Parteien für Entsetzen, sondern auch in der Wirtschaft.

Sehr deutlich gegen die AfD positionierte sich der weltbekannte sächsische Uhrenhersteller Nomos. In einem offenen Brief erklärte sich die Geschäftsführung des Unternehmens bereit, dabei zu helfen, die Rechtpopulisten zurückzudrängen. „Wir werden helfen, das Terrain für Freiheit und Demokratie zurückzugewinnen. Natürlich nur ein kleines Stückchen davon“, heißt es in dem Schreiben an Kunden und Freunde. Man werde im Unternehmen und am Unternehmenssitz in Glashütte „auch weiterhin für Weltoffenheit, Toleranz und Pluralismus werben“. Davon lebe auch Nomos, das Uhren nicht vorranging in Sachsen, sondern auch weltweit verkaufe.