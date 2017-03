BerlinFast jede vierte deutsche Firma hat in den vergangenen drei Jahren einen Flüchtling beschäftigt. Im Handwerk sei es sogar jeder dritte Betrieb, teilte das arbeitgebernahe Institut IW Köln am Montag nach einer Umfrage unter rund 1000 Unternehmen mit. Insgesamt hätten mehr als 400.000 Firmen einen Flüchtling qualifiziert oder täten dies immer noch. Rund ein Drittel plant demnach für 2017, Flüchtlinge einzustellen. „Die erfolgreiche Integration läuft über den Arbeitsmarkt“, sagte IW-Direktor Michael Hüther in Berlin.

Am häufigsten seien nach Deutschland geflohene Menschen als Praktikant tätig - in 17 Prozent aller Unternehmen. Gut zehn Prozent der Firmen beschäftigen Flüchtlinge in regulären Jobs. „Am seltensten absolvieren Flüchtlinge eine betriebliche Ausbildung – nur in 7,2 Prozent der Unternehmen hat dies bislang geklappt.“ Grund sei, dass das duales Ausbildungssystem im Ausland oft nicht bekannt sei und viele junge Männer „auf den schnelle Euro zielen“, sagte Hüther.