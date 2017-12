Berlin

Ein mögliche Regierungskoalition aus Union und SPD gewinnt in der Bevölkerung an Zustimmung. 61 Prozent der Wahlberechtigten bewerten eine Neuauflage des Regierungsbündnisses in einer Umfrage von Infratest dimap für das ARD-Morgenmagazin als sehr gut oder gut. Das seien 16 Prozentpunkte mehr als im Deutschlandtrend vor einer Woche, teilte der WDR mit. 35 Prozent hielten eine Große Koalition für weniger gut oder schlecht. Eine von CDU und CSU geführte Minderheitsregierung lehnen demnach 59 Prozent der Befragten ab. Gut die Hälfte – 52 Prozent – sehen die Union in Gesprächen mit der SPD über die Bildung einer Bundesregierung in der stärkeren Verhandlungsposition.

Die SPD-Führung will am Freitag entscheiden, ob sie Sondierungen mit der Union aufnimmt. Sie will sich aber noch nicht auf eine Große Koalition oder andere Formen der Zusammenarbeit festlegen. In der Partei gehen die Meinungen über ein erneutes Bündnis mit CDU und CSU auseinander. Bei der Bundestagswahl war die SPD auf 20,5 Prozent abgestürzt und hatte eine Neuauflage der Großen Koalition zunächst ausgeschlossen.