BerlinEine Mehrheit der Deutschen wünscht sich einer Umfrage zufolge eine Zustimmung der SPD -Mitglieder zur großen Koalition. 57 Prozent der Befragten sagten, dass die SPD -Mitglieder für die Groko stimmen sollten, wie eine Emnid-Umfrage für „Bild am Sonntag“ ergab. Unter den Anhängern der SPD waren es sogar 84 Prozent. Auch 87 Prozent der Unionsanhänger sprachen sich für eine Zustimmung aus. Eine Ablehnung wünschten sich insgesamt 38 Prozent.

Eine Minderheit von 33 Prozent glaubt, dass die SPD unter Andrea Nahles wieder erfolgreicher wird. 52 Prozent sagen, dass sie das nicht erwarten. Nach einem Bericht der Zeitung soll die Fraktionsvorsitzende Nahles bereits an diesem Dienstag zur kommissarischen Parteivorsitzenden ernannt werden. Dies werde in der für diesen Tag angesetzten SPD-Präsidiumssitzung geschehen, schreibt die „Bild am Sonntag“.