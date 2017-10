BerlinKnapp eine Woche vor der Landtagswahl in Niedersachsen verliert die CDU in einer Umfrage zufolge weiter an Boden. Nach der am Montag veröffentlichten Insa-Erhebung für die „Bild“ kommt die Union auf 32 Prozent. Die SPD liegt demnach mit 33 Prozent in Führung. FDP und Grüne kommen jeweils auf zehn Prozent.