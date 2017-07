Die Deutschen haben keine klare Meinung zur Diskussion, ob die Wochenarbeitszeit in der Metallbranche bei Bedarf deutlich unter 35 Stunden gesenkt werden soll, wie es die IG Metall fordert. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der WirtschaftsWoche hielten 38 Prozent der Deutschen einen solchen Schritt für richtig. 39,3 Prozent finden ihn falsch. Das Ergebnis liegt innerhalb des statistischen Fehlers.

Besonders auffällig ist, dass 22,7 Prozent der Deutschen in dieser Frage unentschieden sind. Das ist ein ungewöhnlich hoher Anteil an Abstimmenden, die sich kein Urteil zutrauen. Anhänger der FDP (56,1%), der Union (52,1%) und der AfD (48,4%) halten eine Absenkung der Wochenarbeitszeit in der Metallbranche mehrheitlich für falsch. Anhänger der Linken, der SPD und der Grünen fänden eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit hingegen mehrheitlich richtig. Je älter die Befragten, desto häufiger bewerten sie eine Absenkung der Wochenarbeitszeit in der Metallbranche falsch.