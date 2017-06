BerlinBundesumweltministerin Barbara Hendricks hat den Gerichtsentscheid zur Atom-Steuer als „kolossales Ärgernis“ bezeichnet und die Vorgängerregierung aus Union und FDP dafür verantwortlich gemacht. „Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist eine schallende Ohrfeige für die schwarz-gelbe Vorgängerregierung“, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch in Berlin. „Sie ist das Ergebnis des Chaos, das Union und FDP in der Atompolitik angerichtet haben.“ Die Steuer sei 2010 eingeführt worden, um die Laufzeitverlängerungen für AKW akzeptabler zu machen. Dies sei auch noch stümperhaft umgesetzt worden. „Dass sich dieser schwarz-gelbe Murks noch Jahre später für die Atomkonzerne auszahlt, macht das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu einem kolossalen Ärgernis.“