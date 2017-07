2015 schwärmten Dax-Chefs vom "neuen Wirtschaftswunder". Doch inzwischen herrscht Ernüchterung. Die Integration in den Arbeitsmarkt funktioniert nur selten.

Eine vierstellige Summe pro Kopf bekommen Firmen wie European Homecare von den Landesregierungen und Kommunen, um Flüchtlinge unterzubringen und zu betreuen. Die genaue Höhe kann je nach Land und Kommune variieren. Leisten Sie dafür genug? Gerade dieses Unternehmen hat einen zweifelhaften Ruf. European Homecare wird bezichtigt, Flüchtlinge mangelhaft unterzubringen. Ob das stimmt, wollte ich herausfinden.

Die Aufzüge, die uns zum Büro bringen sollen, sind deaktiviert. Der Leiter steckt seinen Schlüssel in die Vorrichtung. „Irgendwo muss man ja anfangen zu sparen. Wenn alle Aufzüge in Betrieb wären, das wäre wirklich zu teuer“, erklärt er mir. Frauen und Kinder dürfen natürlich mal den Aufzug benutzen. „Unsere Security-Männer begleiten sie dann“, erklärt er. „Die jungen Männer können ja wohl die paar Stockwerke in ihre Mehrbettzimmer hochlaufen.“

In den schummrigen Gängen des vierten Stockwerks streichelt er ab und zu einem Kind über den Kopf. Eine Gruppe Afrikaner sitzt in einer Ecke. Sie starren apathisch auf ihre Handys. Das Büro des Koordinators gleicht einer Abstellkammer. Die Farbe blättert von den Wänden ab. „Sie wollen also als Ehrenamtliche hier arbeiten?“, beginnt er das Vorstellungsgespräch. Nach fünfzehn Minuten ist alles bereits beendet: erfolgreich.