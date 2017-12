BerlinDer Berliner Senat will den Verkehr in der Hauptstadt sicherer machen. Ziel sei es, die Zahl der Verkehrstoten und -Schwerverletzten perspektivisch auf Null zu senken, sagte Verkehrs- und Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos) am Dienstag. Erreicht werden soll diese eher mittelfristige Zielstellung durch Deutschlands erstes Mobilitätsgesetz, das der rot-rot-grüne Senat nun auf den Weg brachte.