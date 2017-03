BerlinUnicef, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, beklagt in Deutschland eine zu lange Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Massenunterkünften. „Viele Mädchen und Jungen halten sich viel zu lange in Sammelunterkünften und Erstaufnahmeeinrichtungen auf“, sagte der Geschäftsführer von Unicef Deutschland, Christian Schneider, am Dienstag vor Journalisten in Berlin. Die Kinder und Jugendlichen seien dort häufig auf viel zu engem Raum untergebracht und kaum vor Übergriffen und Gewalterfahrungen geschützt. Diese Art der Unterbringung sei auch wegen des oft nicht gewährleisteten Zugangs zu Schulbildung ein besonders großes Hindernis für die Integration. In den vergangenen beiden Jahren sind etwa 350.000 minderjährige Flüchtlinge in Begleitung ihrer Eltern nach Deutschland gekommen.

Nach der Unicef-Studie „Kindheit im Wartezustand“ wurden ein Viertel der befragten Kinder Zeugen von Gewalt und Übergriffen in Flüchtlingsunterkünften, zehn Prozent wurden selbst zum Opfer. In Not- und Sammelunterkünften gebe es zudem kaum Rückzugsmöglichkeiten und Privatsphäre, vielfach herrschten auch schlechte hygienische Bedingungen. Aufgabe der Politik müsse es daher sein, die Aufenthaltsdauer in Sammelunterkünften für Familien mit Kindern soweit wie möglich zu begrenzen, da diese generell „nicht kindgerecht“ seien.