BerlinSo wie bei den gescheiterten Jamaika-Gesprächen soll es auf keinen Fall laufen. Schon während Union, FDP und Grüne verhandelten, mokierten sich führende Sozialdemokraten über die Inszenierung. Die vom Balkon der Parlamentarischen Gesellschaft winkenden Spitzenpolitiker. Die ständigen Tweets aus den Verhandlungen, häufig gleich mit Fotos der aktuellen Sondierungspapiere versehen. So soll es nun auf keinen Fall laufen bei den Gesprächen zu einer möglichen Großen Koalition. Darauf legen nicht nur Sozialdemokraten wert, sondern auch Unionspolitiker, die sich immer noch über das Jamaika-Aus ärgern.

Also wird nun schon bei dem ersten Treffen am Mittwochabend alles anders. Die Parteichefs Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Martin Schulz (SPD) wollten vorab nicht mal verraten, wann genau und vor allem wo sie sich treffen. Bekannt ist nur, dass auch die Fraktionsvorsitzenden dabei sind. Es gehe darum auszuloten, ob es eine Basis für weitere Gespräche gebe, heißt es in Teilnehmerkreisen. Also quasi eine Vorsondierung zur eigentlichen Sondierung, auf die dann im besten Fall Koalitionsverhandlungen folgen sollen.