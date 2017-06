Vor 180 Unternehmern, Wissenschaftlern und Experten verteidigte der Minister auf der Jahreskonferenz der Deutschen Corporate Governance Kommission den Eingriff der Politik in die Unternehmensführung. „Wir brauchen einen staatlichen Rahmen, der Übertreibungen verhindert.“

BerlinBundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat an den Anstand der Manager in den Unternehmen appelliert. Ohne die jüngsten Debatten um überzogene Vergütungen oder Verantwortlichkeiten im Diesel-Skandal direkt zu nennen, forderte der Minister, dass „Maß und Mitte“ eingehalten werden müssten.

Besser sei es aber, so Schäuble weiter, „aus eigener Überzeugung Grenzen zu akzeptieren.“ Der CDU-Politiker spielte damit auf die gerade geänderte Präambel des Kodex zur guten Unternehmensführung an. Nach langer Diskussion ist in dem Regelwerk nun die Verpflichtung auf die Pflichten eines „ehrbaren Kaufmanns“ aufgenommen worden. „Die Unternehmer müssen selbst darauf achten“, sagte Schäuble und wies darauf hin, dass die Empörung inzwischen bis ins bürgerliche Lager reiche.

Die Regierungskommission besteht nun seit 15 Jahren und erstellt Anregungen und Empfehlungen für gute Unternehmensführung- und Kontrolle. Die Regeln sind nicht verpflichtend im Sinne eines Gesetzes. Die Unternehmen müssen sich aber laut Gesetz erklären, wenn sie vom Kodex abweichen und das auch begründen.