BerlinDeutschland und Frankreich wollen nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel einen neuen Anlauf zu einer gemeinsamen Unternehmenssteuerreform unternehmen. Es sei schon in Europa sehr schwierig, einen fairen Steuerwettbewerb zu organisieren, sagte Merkel am Montag in Hamburg bei einer Diskussionen mit Nichtregierungsorganisationen zum G20-Gipfel. „Ich will niemand an den Pranger stellen. Aber die Inselstaaten Irland, Malta, Zypern sagen, wir haben eine so schlechte geografische Lage, wir haben so viele Nachteile, wir können überhaupt nur Unternehmen anziehen, wenn wir sehr niedrige Steuern haben“, beschrieb Merkel die Lage in der EU. „Und wenn im Zusammenhang mit dem Brexit Großbritannien eines Tages entscheidet, auch noch in diesen Steuerwettbewerb einzusteigen, dann wird das natürlich eine sehr große Herausforderung für die Länder“, fügte sie mit Blick auf den britischen EU-Austritt hinzu.