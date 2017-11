Ist unser Schulsystem zu sehr auf Leistung fixiert? Reiske: Auf jeden Fall. Je älter die Kinder werden, desto leistungsbezogener ist Schule für sie. Die Lehrpläne sind extrem voll, es wird viel gemessen und verglichen, aber nicht besser gelernt. Dafür brauchen Kinder mehr Zeit. Mengelkamp: Das sehe ich genauso. In der Schule gibt es eine einseitige Ausrichtung auf das Kognitive. Es muss auch Raum für Emotionen und Reflexion zur Steigerung des subjektiven Wohlbefindens geben.

Wie kommt denn der Glücksunterricht bei den Schülern an? Reiske: Wir haben Lehrer, Eltern und natürlich die Schüler gefragt, wie sie den Glücksunterricht finden. Das Ergebnis war sehr positiv: Bei den Viertklässlern gab es vorher ein gewisses Konkurrenzdenken, wenn es um den Übergang auf die weiterführenden Schulen geht. Das hat nachgelassen. Die Kinder haben sich selbst und die anderen besser kennengelernt und wissen jetzt, wer in welchem Bereich seine Stärken hat. Sie sind weniger gestresst.

Was wir von den Norwegern lernen können

Was müsste sich im Bildungssystem ändern?

Wir brauchen mehr Ressourcen und langfristig angelegte Projekte. Ein Beispiel ist die Inklusion: Die fordert die Politik und die Schulen wollen sie auch umsetzen, kriegen aber zu wenige Ressourcen dafür. Wir haben 15 Klassen, in jeder Klasse gibt es mindestens ein Kind, das sonderpädagogische Betreuung braucht. Wir haben aber nur drei Sonderpädagogen an der Schule. Das ist zu wenig. Bildung muss Politik mehr wert sein.