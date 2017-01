BerlinVerteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat die Ankündigung eines Seminars für sexuelle Minderheiten in der Bundeswehr verteidigt. „Es ist kein randständiges Thema“, sagte die CDU-Politikerin am Freitag im Bundestag in Berlin. Die Themen sexuelle Vielfalt und Chancengerechtigkeit würden mehrere Tausend Soldaten und zivile Beschäftigte in der Bundeswehr betreffen. Soldaten dürften nicht dem Spott ausgesetzt werden, „egal woher sie kommen, egal wen sie lieben, egal an was oder wen sie glauben“. Sie verdienten vielmehr Respekt, sagte die Ministerin in der Debatte über den Bericht des Wehrbeauftragten.