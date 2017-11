BerlinBundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries hat kurz vor dem G20-Stahlgipfel in Berlin den USA mit Gegenmaßnahmen gedroht, sollten sie weitere Stahl-Strafzölle gegen europäische Anbieter verhängen. „Wir stehen nach wie vor bereit, um Gegenmaßnahmen zu ergreifen, wenn die Amerikaner anfangen, solche Zölle zu erlassen – das müssen wir auch“, sagte sie am Montag in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Für den Gipfel am Donnerstag hoffe sie auf ein gemeinsames Abschlusskommunique. „Das ist im Moment nicht sicher, da verhandeln wir noch dran“, räumte sie ein. Damit bleibe offen, ob die Gefahr eines Handelskriegs beim Stahl schon gebannt sei.